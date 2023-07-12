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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности

Байден обусловил разрешение украинского конфликта вопросом территориальной целостности
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил намерение стран Запада продолжать оказывать поддержку Украине и заявил, что решение проблемы должно основываться на принципе территориальной целостности.

"Наши обязательства перед Украиной не ослабнут, мы будем отстаивать свободу сегодня, завтра, столько, сколько потребуется", - сказал Байден во дворе Вильнюсского университета после саммита НАТО.

Он также подчеркнул, что украинский конфликт должен разрешиться на справедливых условиях.

"Суверенитет, целостность территории - вот два столпа, на которых покоятся мирные отношения между народами", - сказал президент США.

Американский лидер находился в Вильнюсе для участия в саммите НАТО, который завершился в среду.

Джо Байден США Украина
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