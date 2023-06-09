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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Китайская ракета "Куайчжоу-1А" вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1А" вывела на орбиту экспериментальный спутник связи "Лунцзян-3", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск был осуществлен в 10:35 по Пекинскому времени (05:35 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, выведенный аппарат был создан Харбинским политехническим институтом для испытания технологии высокоскоростной связи и тестирования плоскопанельной спутниковой платформы.

Четырехступенчатая ракета-носитель "Куайчжоу-1А" была разработана дочерней компанией CASIC - ExPace. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту различную полезную нагрузку массой около 300 кг.

Китай CAS Куайчжоу-1А Лунцзян-3
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