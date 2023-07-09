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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на околоземную орбиту экспериментальный спутник, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в 19:00 по Пекинскому времени (14:00 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, выведенный аппарат был разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для испытания интернет технологий. Название спутника в сообщении не раскрывается.

Китай CASC
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