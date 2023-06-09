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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

В МИД Кубы опровергли информацию о существовании военного соглашения с Китаем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Кубы опровергли информацию о том, что Китай якобы договорился о постройке базы электронного слежения на острове.

"Американская газета The Wall Street Journal опубликовала абсолютно лживую и ничем не обоснованную информацию, согласно которой между Кубой и Китаем якобы существует соглашение в военной сфере, которое якобы предусматривает строительство разведывательной базы", - написал в твиттере заместитель главы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

По его словам, речь идет об очередной клевете, сфабрикованной американскими чиновниками, которые очевидно имеют доступ к разведданным, аналогичным тем, которые касались акустических атак против американского дипломатического персонала на Кубе.

"Все это заблуждения, которые распространяются с вероломным намерением оправдать беспрецедентное усиление блокады, дестабилизацию и агрессию в отношении Кубы, запутать общественное мнение как в США, так и во всем мире", - отметил дипломат.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай заключил с Кубой конфиденциальное соглашение о размещении на острове базы электронного слежения.

"Этот объект, расположенный в 100 милях от Флориды, сможет позволить китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей", - проинформировало издание со ссылкой на собеседников, знакомых со сверхсекретной разведывательной информацией.

По их данным, "Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов США за возможность постройки такой станции, при этом две страны уже достигли принципиального соглашения по этому вопросу".

Издание отмечает, что собеседники отказались давать более подробные комментарии по теме. В китайском и кубинском посольствах в США также от комментариев воздержались.

Китай Куба
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