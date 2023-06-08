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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

WSJ сообщила, что на Кубе появится китайская база электронного слежения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Китай заключил с Кубой конфиденциальное соглашение о размещении на острове базы электронного слежения, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых со сверхсекретной разведывательной информацией.

База, расположенная в 100 милях от Флориды, позволит китайской разведке наблюдать за электронной коммуникацией на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также отслеживать передвижение американских кораблей, считают источники издания.

По их данным, "Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов США за возможность постройки такой станции, при этом две страны уже достигли принципиального соглашения по этому вопросу".

От более подробных комментариев собеседники WSJ отказались. В китайском и кубинском посольствах в США также эту информацию не комментируют.

Китай США Куба Флорида
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