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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Швеция допускает временное размещение войск НАТО до вступления в альянс

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Швеция, возможно, разрешит войскам НАТО находиться на ее территории на временной основе еще до официального вхождения страны в альянс. Об этом заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и глава Минобороны Пол Йонсон в статье для шведской прессы.

"Правительство приняло решение, что вооруженные силы Швеции могут начать подготовительные мероприятия с НАТО и странами альянса для обеспечения совместных операций в будущем", - приводит их слова, в частности, Svenska dagbolaget.

"Такие приготовления могут включать в себя временное размещение иностранного оборудования и персонала на шведской территории", - пояснили они.

Также Кристерссон и Йонсон утверждали, что такое решение направит сигнал России и что РФ останется угрозой в будущем для соседних стран.

Турция пока блокирует вступление Швеции в альянс. Претензии Анкары касаются позиции Стокгольма по поводу курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими. Анкара добивается более жестких действий от шведских властей против курдов.

Помимо Турции, не ратифицировала вступление Швеции в НАТО Венгрия.

Ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на завершение ратификации вступления Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Швеция выполнила все условия для вступления в альянс, и потому Турции следует снять возражения.

Швеция НАТО
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