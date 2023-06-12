НАТО начала крупнейшие военно-воздушные учения

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - НАТО начала в понедельник самые значительные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23, сообщают европейские СМИ.

Учения координируются Германией и призваны показать единство альянса перед лицом "потенциальных угроз, в частности, от России", передает телеканал RTBF.

Учения будут проходить до 23 июня, в них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Японии и Швеции.

Объявлено, что в учениях задействованы до 10 тыс. человек. Будут отрабатываться "усиление оперативной совместимости и защиты от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или порты, расположенные на территории НАТО".