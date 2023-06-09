Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Бельгия направит пострадавшим от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС электрогенераторы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бельгийская группа быстрого гуманитарного реагирования B-FAST оказывает экстренную помощь украинскому населению, пострадавшему от наводнения в результате прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщил в пятницу МИД Бельгии.

Согласно коммюнике бельгийского внешнеполитического ведомства, речь идет о безвозмездной передаче украинской стороне электрогенераторов и оснащения для укрытий - палаток, матрасов, спальных мешков, гигиенических наборов.

В сообщении МИД Бельгии говорится, что Украина запросила дополнительную помощь по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты, в связи с огромной гуманитарной потребностью и масштабным наводнением.

Вся доставка гуманитарной помощи силами B-FAST координируется Европейским союзом. Стоимость поставленного Бельгией оборудования и материалов составляет 350 тыс. евро.

Украина Бельгия Каховская ГЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Итальянский спецназ освобождает турецкое судно, на которое в море напали мигранты

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач

Исландия с августа приостановит работу посольства в РФ и понизит уровень дипотношений

Исландия с августа приостановит работу посольства в РФ и понизит уровень дипотношений

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Белоруссию после 7-8 июля

UBS получит до $10 млрд господдержки в связи с потерями по активам Credit Suisse

Швеция допускает временное размещение войск НАТО до вступления в альянс

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });