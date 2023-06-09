Бельгия направит пострадавшим от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС электрогенераторы
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бельгийская группа быстрого гуманитарного реагирования B-FAST оказывает экстренную помощь украинскому населению, пострадавшему от наводнения в результате прорыва плотины Каховской ГЭС, сообщил в пятницу МИД Бельгии.
Согласно коммюнике бельгийского внешнеполитического ведомства, речь идет о безвозмездной передаче украинской стороне электрогенераторов и оснащения для укрытий - палаток, матрасов, спальных мешков, гигиенических наборов.
В сообщении МИД Бельгии говорится, что Украина запросила дополнительную помощь по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты, в связи с огромной гуманитарной потребностью и масштабным наводнением.
Вся доставка гуманитарной помощи силами B-FAST координируется Европейским союзом. Стоимость поставленного Бельгией оборудования и материалов составляет 350 тыс. евро.