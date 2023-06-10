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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

МЧС РФ доставит в Херсонскую область мобильные комплексы для санитарной обработки местности

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МЧС РФ направило в Херсонскую область мобильное оборудование для санитарной обработки местности, чтобы избежать вспышек инфекций, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

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"Спасательное ведомство направило в Херсонскую область мобильные комплексы специальной обработки (МКСО), предназначенные для санитарной обработки местности, станции МСОТ для проведения специальной обработки техники, а также автомобили с сансредствами из спасательных центров МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Помимо этого, министерство также доставит в Херсонскую область мобильные комплексы информирования и оповещения.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, СК РФ возбудил дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

МЧС РФ Новая Каховка
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