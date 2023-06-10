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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Проводимый на МКС эксперимент поможет бороться с негативным воздействием лунной пыли

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российские космонавты на борту Международной космической станции проводят эксперимент "Плазменный кристалл-4", результаты которого помогут будущим экипажам справляться с прилипающей пылью на Луне, сообщил "Роскосмос" в субботу.

"Эксперимент, который проводит Объединенный институт высоких температур Российской академии наук совместно с Гисенским университетом имени Юстуса Либиха (Германия), посвящен исследованию плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации", - сказано в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечено, что проводимый на МКС эксперимент "Плазменный кристалл-4" имеет большое значение "для изучения объектов Солнечной системы, понимания физики межзвездных пылегазовых облаков и выполнения межпланетных полетов".

Как говорится в сообщении, "в частности, при будущем освоении естественного спутника Земли серьезной проблемой станет левитирующая лунная пыль, которая будет прилипать к скафандрам космонавтов, внешним поверхностям космических аппаратов, приборам и устройствам, и может вызывать их отказы, а также заноситься внутрь лунных модулей и угрожать здоровью космонавтов".

По оценкам специалистов, для борьбы с лунной пылью необходимо знать распределение электрического потенциала вокруг посадочного модуля в разное время лунных суток и оценивать размеры и заряды перемещающихся лунных пылевых частиц.

В сообщении сказано, что "вполне возможно, что эффективным средством защиты от лунной пыли будут заградительные электростатические экраны".

МКС Луна Роскосмос Германия РАН
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