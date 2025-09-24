Ракета SpaceX вывела на орбиту зонд IMAP для улавливания межзвездной пыли

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 вывела на орбиту зонд NASA IMAP для улавливания и анализа мельчайших частиц пыли из межзвездной среды, которые проникают через гелиосферу в Солнечную систему, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 14:30 по Москве). Примерно через полтора часа аппарат успешно отделился от носителя.

Зонд NASA будет изучать огромный, созданный Солнцем пузырь, известный как гелиосфера, который окружает Солнечную систему. Он защищает Землю и другие планеты от космического излучения, попадающего в нашу Солнечную систему извне.

Зонд IMAP должен будет помочь нанести на карту границы гелиосферы, являющейся естественным пределом Солнечной системы. Он будет анализировать потоки излучения в 1,5 млн км от Земли.

Кроме того, на орбиту выведены еще два аппарата - обсерватория Carruthers Geocorona для изучения внешнего слоя атмосферы Земли и спутник SWFO-L1, созданный Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) для круглосуточного мониторинга солнечных бурь.