Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Два крупных потенциально опасных астероида подходят к Земле

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сразу два потенциально опасных астероида, как ожидается, приблизятся к Земле 12 и 15 июня текущего года, сообщил в субботу Институт прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша Российской академии наук (РАН).

"В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида -(488453) 1994 XD и 2020 DB5 - подходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел.", - говорится в сообщении в телеграм-канале ИПМ.

По оценкам специалистов, абсолютный блеск этих небесных тел "почти одинаков (H = 19.2...19.3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400-800 м).

"12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн. км (в 8 раз дальше Луны). Найденный без малого 30 лет назад, в дек. 1994 г., космический камень подходит ближе всего к Земле с момента своего открытия", - сказано в сообщении.

2020 DB5 сблизится с Землей "тремя днями позже (15 июня), промчавшись в 11 раз дальше Луны". "Как видно из обозначения, с момента открытия этого "камешка" прошло лишь три года. А это еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных "околоземников" остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка)", - говорится в сообщении.

Российские ученые отслеживают оба астероида в обсерватории ISON-Kitab. "А радар "Голдстоун" в Калифорнии планирует уточнить размеры и формы объектов", - говорится в сообщении.

РАН Земля ISON-Kitab
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"

Европейские СМИ заявили, что США давно заподозрили Киев в подрыве "Северных потоков"

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству взрывчатки в Турции

В США не считают размещение российского ТЯО в Белоруссии признаком угрозы ядерной войны

В США не считают размещение российского ТЯО в Белоруссии признаком угрозы ядерной войны

Проводимый на МКС эксперимент поможет бороться с негативным воздействием лунной пыли

Что случилось этой ночью: суббота, 10 июня

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Си Цзиньпин приветствовал инициативу ряда стран Африки по урегулированию украинского кризиса

Итальянский спецназ освобождает турецкое судно, на которое в море напали мигранты

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Трампу выдвинули обвинение по 37 пунктам по делу о хранении дома секретных документов

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

МАГАТЭ запустило программу помощи Украине из-за разрушения Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });