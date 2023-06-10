Два крупных потенциально опасных астероида подходят к Земле

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сразу два потенциально опасных астероида, как ожидается, приблизятся к Земле 12 и 15 июня текущего года, сообщил в субботу Институт прикладной математики (ИПМ) имени М. В. Келдыша Российской академии наук (РАН).

"В середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида -(488453) 1994 XD и 2020 DB5 - подходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел.", - говорится в сообщении в телеграм-канале ИПМ.

По оценкам специалистов, абсолютный блеск этих небесных тел "почти одинаков (H = 19.2...19.3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400-800 м).

"12 июня нашу планету и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн. км (в 8 раз дальше Луны). Найденный без малого 30 лет назад, в дек. 1994 г., космический камень подходит ближе всего к Земле с момента своего открытия", - сказано в сообщении.

2020 DB5 сблизится с Землей "тремя днями позже (15 июня), промчавшись в 11 раз дальше Луны". "Как видно из обозначения, с момента открытия этого "камешка" прошло лишь три года. А это еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных "околоземников" остаются неизвестными. Какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову (хотя вероятность низка)", - говорится в сообщении.

Российские ученые отслеживают оба астероида в обсерватории ISON-Kitab. "А радар "Голдстоун" в Калифорнии планирует уточнить размеры и формы объектов", - говорится в сообщении.