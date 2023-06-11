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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики над Балтикой

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Британские истребители Typhoon и шведские Gripen поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем, сообщили Королевские военно-воздушные силы.

По их данным, вылеты были осуществлены накануне для слежения за полетами двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30СМ.

При этом указывается, что это уже третий вылет на сопровождение российских военных самолетов над Балтикой за последние 48 часов.

Британские истребители на ротационной основе размещены на авиабазе Эмари в Эстонии в рамках натовской программы патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Балтийское море Великобритания Typhoon Gripen Ту-22М Су-30СМ
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