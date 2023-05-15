Российский Су-27 был поднят в воздух из-за патрульных самолетов ФРГ и Франции над Балтикой

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали истребитель Су-27 из-за приближения патрульных самолетов Германии и Франции к границе РФ над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции", - заявили в центре.

Там отметили, что из-за приближения воздушных целей к российской границе над акваторией Балтийского моря в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтфлота.

После разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено, сообщили в центре.