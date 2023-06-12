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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Двенадцать истребителей НАТО приземлились на базе в Литве в рамках учений альянса

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Двенадцать истребителей и два самолета снабжения НАТО приземлились на литовской базе ВВС Шауляй в понедельник - два транспортно-транспортных самолета С-130 и истребители: по четыре F-15C и F-16, а также по два EF-2000 и IDS Tornado, сообщило агентство BNS.

Самолеты альянса прибыли в Шауляй в рамках проходящих крупнейших в истории НАТО международных учений по развертыванию Военно-воздушных сил (ВВС) Air Defender 23.

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По словам командующего ВВС Литвы полковника Антанаса Матутиса, учитывая, что на базе находятся восемь истребителей воздушной полиции НАТО, это исключительно большое количество истребителей, развернутых одновременно.

"Действия разворачиваются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляй - мы видим, как можно очень быстро успешно перебрасывать авиацию с основных баз на передовые базы, которые находятся ближе к центру угрозы", - заявил он журналистам.

Учения Air Defender 23 проходят по сценарию, при котором НАТО отвечает на нападение на одно из государств-членов альянса, учения призваны укрепить слаженность и взаимодействие разных родов войск из разных стран.

Литва НАТО
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