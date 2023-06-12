В Госдепе заявили, что собирают данные об аресте в РФ американца Трэвиса Лика

Энтони Блинкен Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его ведомство собирает информацию об аресте в России американского гражданина Трэвиса Лика.

"Мы работаем над тем, чтобы получить больше данных", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник.

10 июня в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили "Интерфаксу", что гражданин США Лик отправлен под арест. Как уточнили в суде, "экс-десантник и музыкант" обвиняется в "организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей".