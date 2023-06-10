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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Суд в Москве арестовал гражданина США по делу об организации сбыта наркотиков

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина США Лика Майкла Трэвиса, обвиняемого в организации бизнеса по сбыту наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, "экс-десантник и музыкант" обвиняется в "организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей".

Информация о задержании Трэвиса появилась в СМИ 8 июня.

Комментариями следствия и защиты "Интерфакс" не располагает.

Москва Лик Майкл Трэвис США
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