Блинкен опасается, что компании Китая могут передавать РФ технологии двойного назначения

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что власти КНР не оказывают военную помощь России, однако США обеспокоены сотрудничеством частных китайских компаний с российскими, заявил в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Данную красную черту Китай не пересек", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос, оказывает ли Пекин помощь Москве в военной сфере.

"У нас при этом есть опасения насчёт частных китайских компаний, насчет передачи технологий, технологий двойного назначения", - добавил Блинкен. Он отметил, что США поднимают этот вопрос в диалоге с Пекином.