Глава МИД КНР Цинь Ган принял госсекретаря США Блинкена в Пекине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Цинь Ган принял в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с двухдневным визитом в Китай, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, в воскресенье Цинь Ган провел переговоры с Блинкеном, затем они отправились на рабочий обед. Встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине. Никаких существенных комментариев журналистам дипломаты не сделали, отмечает агентство.

Ожидается, что в понедельник, 19 июня Блинкен и Цинь Ган проведут еще одну встречу, также не исключается, что американский госсекретарь встретится с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, высокопоставленным китайским дипломатом Ван И.

Это первая за пять лет поездка высокопоставленного американского чиновника в Китай. Как отмечают западные СМИ, она призвана ослабить напряженность в отношениях между двумя странами.