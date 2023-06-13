Счетная палата выявила нарушения в Росалкогольрегулировании в 2022 г. на 3,2 млрд руб

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата в ходе проверки Росалкогольрегулирования по итогам 2022 года выявила нарушения и недостатки на общую сумму 3,2 млрд рублей.

"В основном они связаны с ведением бюджетного учета и отчетности. В частности, не полностью проведена инвентаризация активов и обязательств, что повлекло отражение в учете банковских гарантий за предоставление производителям алкогольной продукции федеральных специальных марок с истекшим сроком действия", - сообщается в пресс-релизе Счетной палаты.

Кроме того, не произведена переоценка земельных участков в территориальных органах службы, не отражены договоры аренды нежилых помещений, выявлены нарушения сроков постановки на учет объектов основных средств. Установлены также отдельные нарушения, связанные с несоблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно пресс-релизу, в 2022 году основным источником доходов Росалкогольрегулирования стала государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок производителям алкогольной продукции (63%). Размер этих поступлений составил 840 млн рублей, что в 1,4 раза больше прогнозных назначений. Вместе с тем общий объем доходов службы не достиг планируемых показателей и составил 82% от прогноза (1,3 млрд рублей).

"В общем объеме поступлений следует отметить значительное неисполнение прогноза доходов по государственной пошлине за лицензирование деятельности в области производства/оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Объем этих поступлений составил 255 млн рублей, или 30% от прогноза. Это можно объяснить волнообразным характером лицензирования в этой сфере, так как лицензия на производство и оборот алкоголя выдается на 5 лет. Пик заявлений на выдачу лицензий был в 2021 году, в 2022 году отмечается снижение", - отметил аудитор Андрей Батуркин, процитированный в пресс-релизе.

Счетная палата также отмечает, что кассовое исполнение расходов составило 3,5 млрд рублей, или 99,3% объема установленных бюджетных назначений.

В заключении, подготовленном по итогам проверки, аудиторы также отметили положительную динамику в работе Росалкогольрегулирования при реализации полномочий по организации уничтожения обращенных в собственность государства изъятых из производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.