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В Москве арестована замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы поместил в СИЗО замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по обвинению в получении крупных взяток.

Елена Афанасенко арестована на 1 месяц 30 суток, сказали в суде.

Она обвиняется в получении двух эпизодах взяток (ст. 290 УК).

По версии следствия, Афанасенко и другие фигуранты по делу получили взятку в особо крупном размере за лицензирование оборота алкогольной продукции, а также за общее покровительство, выраженное в оказании содействия и решении административно-хозяйственных вопросов.

Елена Афанасенко Басманный суд Росалкогольтабакконтроль
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