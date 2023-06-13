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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Объем нового банковского кредитования в Китае в мае почти удвоился

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в мае увеличился почти вдвое – до 1,36 трлн юаней ($190,22 млрд) по сравнению с 718,8 млрд юаней месяцем ранее, сообщил Народный банк Китая (НБК).

В мае 2022 года показатель составлял 1,89 трлн юаней.

При этом аналитики в среднем прогнозировали, что объем кредитования составит в прошлом месяце 1,6 трлн юаней, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 1,62 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) вырос на 11,6% в годовом выражении – до 282,05 трлн юаней. Эксперты ожидали повышения на 12,1% после подъема на 12,4% в апреле.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в мае поднялся до 1,56 трлн юаней с 1,22 трлн юаней в предыдущий месяц. Предполагалось повышение до 2 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец прошлого месяца был на 11,4% больше, чем годом ранее. В апреле данный показатель составлял 11,8%.

Китай
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