Объем нового банковского кредитования в Китае в июне подскочил в 2,2 раза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР увеличился в июне в 2,2 раза - до 3,05 трлн юаней ($421,76 млрд) с 1,36 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая (НБК).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение показателя до 2,34 трлн юаней.

Июньский показатель является максимальным для этого месяца по крайней мере с 2004 года.

Объемы кредитования в КНР выросли, в частности, благодаря снижению китайским ЦБ ключевой процентной ставки в июне.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июне подскочил до 4,22 трлн юаней с 1,56 трлн юаней в предыдущий месяц. Аналитики ожидали повышения до 3 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) вырос на 11,3% в годовом выражении - до 287,3 трлн юаней. Эксперты ожидали повышения на 11,2% после подъема на 11,6% в мае.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец июня был на 11,3% больше, чем годом ранее. В мае показатель составлял 11,4%.