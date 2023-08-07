IDC зафиксировала сокращение мировых поставок планшетов во II квартале на 30%
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года мировые поставки планшетных компьютеров сократились на 29,9% - до 28,3 млн штук с 40,3 млн за тот же период годом ранее, говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC). Двузначное падение продаж зафиксировали почти все ведущие поставщики.
Отрицательная динамика обусловлена слабым спросом на фоне стабильно низких уровней потребительского доверия и покупательной способности, а также накоплением значительных складских запасов.
Дополнительным неблагоприятным фактором в прошедшем квартале стали более скромные, чем ожидалось, результаты ежегодного китайского фестиваля онлайн-шопинга "618".
Лидером мирового рынка планшетов по итогам квартала в очередной раз стала американская Apple Inc.: объем поставок снизился на 16,8% и составил 10,5 млн единиц. Компания занимает более выгодное положение на рынке в силу ориентации на относительно обеспеченных покупателей, которые, по-видимому, менее чувствительны к негативным эффектам экономического спада, указывается в отчете.
Вторую позицию сохранил за собой южнокорейский Samsung, продажи которого упали на 18,3% - до 5,8 млн планшетов. Во втором полугодии компания намерена добиться увеличения спроса в сегменте наиболее дорогих устройств, включая модели с большой диагональю экрана.
Китайская Lenovo находится на третьей строчке. Объем поставок производителя упал на 38,8% в годовом выражении - до 2,1 млн штук. Однако относительно первого квартала продажи выросли на 12,9%, поскольку компания активизировала маркетинговые усилия и запустила ряд рекламных акций в начале нового финансового года, который стартовал в апреле.
Другой китайский производитель - Xiaomi - по итогам второго квартала впервые попал в пятерку лидеров, нарастив поставки на 41,6% - до 1 млн устройств. Это обусловлено стартом продаж новой ключевой модели, который сопровождался скидками для первых покупателей и программой обмена старых устройств. Кроме того, положительное влияние на продажи оказали налаженные каналы сбыта на азиатских рынках.
"На рынке планшетов наблюдается дальнейшее разделение: iPad захватывает верхний ценовой сегмент, а такие бренды, как Xiaomi и Lenovo наращивают присутствие в нижнем", - отметил старший менеджер исследовательских проектов IDC Джитеш Убрани, добавив, что такое положение дел создает проблемы для среднего сегмента.
Несмотря на общемировой спад поставок, развивающиеся рынки демонстрируют в целом более позитивную динамику, чем развитые, подчеркнула старший аналитик подразделения Mobility and Consumer Device Trackers Анурупа Натарадж.
Поставки планшетов в мире (млн единиц):
|Компания
|II кв.2023г
|II кв.2022г
|изм. за год
|доля рынка во II кв.2023г
|доля рынка во II кв.2022г
|Apple
|10,5
|12,6
|-16,8%
|37,0%
|31,2%
|Samsung
|5,8
|7,1
|-18,3%
|20,6%
|17,7%
|Lenovo
|2,1
|3,5
|-38,8%
|7,6%
|8,7%
|Huawei
|1,7
|2,1
|-22,9%
|5,9%
|5,3%
|Xiaomi
|1
|0,7
|41,6%
|3,6%
|1,8%
|другие
|7,2
|14,3
|-49,7%
|25,3%
|35,3%
|Всего
|28,3
|40,3
|-29,9%
|100%
|100%