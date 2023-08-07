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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

IDC зафиксировала сокращение мировых поставок планшетов во II квартале на 30%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года мировые поставки планшетных компьютеров сократились на 29,9% - до 28,3 млн штук с 40,3 млн за тот же период годом ранее, говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC). Двузначное падение продаж зафиксировали почти все ведущие поставщики.

Отрицательная динамика обусловлена слабым спросом на фоне стабильно низких уровней потребительского доверия и покупательной способности, а также накоплением значительных складских запасов.

Дополнительным неблагоприятным фактором в прошедшем квартале стали более скромные, чем ожидалось, результаты ежегодного китайского фестиваля онлайн-шопинга "618".

Лидером мирового рынка планшетов по итогам квартала в очередной раз стала американская Apple Inc.: объем поставок снизился на 16,8% и составил 10,5 млн единиц. Компания занимает более выгодное положение на рынке в силу ориентации на относительно обеспеченных покупателей, которые, по-видимому, менее чувствительны к негативным эффектам экономического спада, указывается в отчете.

Вторую позицию сохранил за собой южнокорейский Samsung, продажи которого упали на 18,3% - до 5,8 млн планшетов. Во втором полугодии компания намерена добиться увеличения спроса в сегменте наиболее дорогих устройств, включая модели с большой диагональю экрана.

Китайская Lenovo находится на третьей строчке. Объем поставок производителя упал на 38,8% в годовом выражении - до 2,1 млн штук. Однако относительно первого квартала продажи выросли на 12,9%, поскольку компания активизировала маркетинговые усилия и запустила ряд рекламных акций в начале нового финансового года, который стартовал в апреле.

Другой китайский производитель - Xiaomi - по итогам второго квартала впервые попал в пятерку лидеров, нарастив поставки на 41,6% - до 1 млн устройств. Это обусловлено стартом продаж новой ключевой модели, который сопровождался скидками для первых покупателей и программой обмена старых устройств. Кроме того, положительное влияние на продажи оказали налаженные каналы сбыта на азиатских рынках.

"На рынке планшетов наблюдается дальнейшее разделение: iPad захватывает верхний ценовой сегмент, а такие бренды, как Xiaomi и Lenovo наращивают присутствие в нижнем", - отметил старший менеджер исследовательских проектов IDC Джитеш Убрани, добавив, что такое положение дел создает проблемы для среднего сегмента.

Несмотря на общемировой спад поставок, развивающиеся рынки демонстрируют в целом более позитивную динамику, чем развитые, подчеркнула старший аналитик подразделения Mobility and Consumer Device Trackers Анурупа Натарадж.

Поставки планшетов в мире (млн единиц):

Компания II кв.2023г II кв.2022г изм. за год доля рынка во II кв.2023г доля рынка во II кв.2022г
Apple 10,5 12,6 -16,8% 37,0% 31,2%
Samsung 5,8 7,1 -18,3% 20,6% 17,7%
Lenovo 2,1 3,5 -38,8% 7,6% 8,7%
Huawei 1,7 2,1 -22,9% 5,9% 5,3%
Xiaomi 1 0,7 41,6% 3,6% 1,8%
другие 7,2 14,3 -49,7% 25,3% 35,3%
Всего 28,3 40,3 -29,9% 100% 100%

IDC Apple Inc Lenovo Samsung Xiaomi
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