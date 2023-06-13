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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:08

Германия и Польша близки к соглашению о центре техобслуживания немецкой техники для Украины

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Германия и Польша приближаются к заключению сделки о создании станции техобслуживания военной техники немецкого производства, направляемой Киеву, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на посла Германии в Варшаве Томаса Баггера.

"Во вторник в Варшаве посол заявил Bloomberg, что переговоры на эту тему завершатся в предстоящие дни - до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Он сказал, что эту станцию будут использовать для поставок крайне нужных запчастей для собранной в Германии техники", - информирует агентство.

Накануне о скором успешном завершении этих переговоров сообщал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Bloomberg напоминает, что аналогичные центры технического обслуживания ранее развернули в Словакии и Румынии. Так, в апреле немецкий телеканал NTV сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG создавал такой объект в Румынии в районе населенного пункта Сату-Маре на румынско-украинской границе. В частности, на этом объекте, который должен играть центральную роль в обеспечении боеспособности поставляемых на Украину западных вооружений, можно будет обслуживать танки Leopard 2 и Challenger, самоходные гаубицы, БМП, бронетранспортеры и военные грузовики.

Германия Украина Польша
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