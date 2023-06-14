США заявили о планах Украины наладить обслуживание военной техники с западными компаниями

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Украина намерена сотрудничать с западными компаниями из оборонной отрасли для того, чтобы создать на своей территории или в Польше центры технического обслуживания военной техники, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.

"Украинские власти стремится приступить к совместной работе с представителями американских и европейских компаний из оборонной отрасли для создания центров технического обслуживания на Украине или поблизости в Польше", - говорится в сообщении.

"Я общался с несколькими европейскими компаниями, и они строят планы на будущее", - приводит издание слова неназванного представителя Пентагона, прокомментировавшего эту информацию.

Ранее Bloomberg сообщил, что Германия и Польша приближаются к заключению сделки о создании станции техобслуживания военной техники немецкого производства, направляемой Украине. По данным Bloomberg, аналогичные центры технического обслуживания развернуты в Словакии и Румынии.