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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии из-за мощного ливня, который обрушился в среду утром на курортный город Гагру, горные ручьи вышли из берегов и подтопили дома и дороги, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Как уточняет пресс-секретарь МЧС Роман Лабия, бурные потоки воды сильно повредили асфальтовое покрытие единственной дороги, ведущей из Абхазии в Россию. Движение по трассе было остановлено на три часа.

"В настоящее время вода стала спадать. Движение частично возобновлено по реверсивной схеме. Автомобили пропускаются", - сказал он.

Лабия сообщил, что стихия повредила несколько частных домов и мини-гостиниц.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что река Мацеста вышла из берегов из-за ливней в Хостинском районе Сочи (примерно в 65 км от абхазской Гагры). В результате были подтоплены несколько придомовых территорий.

Абхазия РФ
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