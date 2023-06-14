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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

После ливня прервано железнодорожное сообщение между Абхазией и Россией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Приостановлено движение поездов между Абхазией и Россией из-за последствий ливня, который обрушился на Гагрский район в ночь на 14 июня, сообщил помощник директора Абхазской железной дороги (АЖД) Октай Хазириши.

По его словам, на двухкилометровый участок железнодорожных путей сошел сель, а камнепад повредил опоры.

Хазириши сообщил, что поезда будут останавливаться на станции Цандрипш близ абхазо-российской границы. "Абхазская железная дорога" организует доставку пассажиров поездов, следующих в другие города республики, на автобусах.

Позднее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") сообщила, что в 7:00 из-за плохой погоды было закрыто движение на перегоне Гагры - Цандрипш Абхазской железной дороги. На станции Цандрипш на несколько часов задерживаются пассажирские поезда №479 Санкт-Петербург - Сухуми и №305 Москва - Сухуми. Кроме того, туристический поезд №927 Сочи - Гагры остановлен на станции Веселое). Также в этот день отменены рейсы №921 Сочи - Гагра, №922 Гагра - Аэропорт Сочи, №923 Аэропорт Сочи - Гагра, №924 Гагра - Аэропорт - Сочи.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Гагрском районе горные ручьи вышли из берегов и затопили дома и дороги, а также сильно повредили асфальтовое покрытие единственной дороги, ведущей из Абхазии в Россию. Движение по трассе было остановлено на три часа.

Абхазия Абхазская железная дорога Гагрский район
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