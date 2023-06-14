Европарламент определил позицию для переговоров о безопасном ИИ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европарламент в среду выработал подход к переговорам с государствами-членами ЕС по закону об искусственном интеллекте (ИИ), решение принято 499 голосами "за", 28 – "против", 93 воздержались.

"Правила должны гарантировать, что ИИ, разработанный и используемый в Европе, полностью соответствует правам и ценностям ЕС, включая надзор человека, безопасность, конфиденциальность, прозрачность, недискриминацию, социальное и экологическое благополучие", - говорится в коммюнике по итогу голосования парламентариев.

В проекте регламента, с которым согласились депутаты, говорится, что "системы ИИ с неприемлемым уровнем риска для безопасности людей будут запрещены, например, те, которые используются для социальной оценки (классификации людей на основе их социального поведения или личных характеристик)".

Члены Европарламента расширили ограничительный список, включив в него запреты на "навязчивое и дискриминационное использование ИИ". Речь идет, в частности, о системах "удаленной биометрической идентификации в реальном времени"; системах биометрической категоризации с использованием чувствительных характеристик (пол, раса, этническая принадлежность, гражданский статус, религия, политическая ориентация).

Кроме того, депутаты высказались против "предиктивных полицейских систем (основанных на профилировании, местоположении или преступном поведении в прошлом); систем распознавания эмоций в правоохранительных органах, пограничном управлении, на рабочем месте и в учебных заведениях; нецелевого извлечения изображений лиц из интернета или видеозаписей с камер наблюдения для создания баз данных распознавания лиц", что расценивается как нарушение прав человека и права на неприкосновенность частной жизни.

Депутаты также выступили за гарантии, что "классификация приложений с высоким риском теперь будет включать системы ИИ, которые наносят значительный вред здоровью людей, безопасности, основным правам или окружающей среде". В список высокого риска были добавлены "системы искусственного интеллекта, используемые для влияния на избирателей и исход выборов, а также рекомендательные системы, используемые платформами социальных сетей (более чем с 45 млн пользователей)".