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Европейский бизнес попросил отложить на два года введение закона о регулировании ИИ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отложить введение закона об искусственном интеллекте на два года.

В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза окажутся под угрозой, говорится в подписанном более чем 45 организациями письме в адрес главы ЕК. По мнению подписантов, подход к регулированию отрасли должен быть более "дружественным к инновациям".

"Такой перенос сроков вступления в силу вместе с обязательством отдать предпочтение качеству регулирования перед скоростью пошлет инноваторам и инвесторам четкий сигнал о том, что Европа серьезно относится к своим планам в отношении упрощения и конкурентоспособности", - отмечается в письме.

Закон об ИИ был принят в 2024 году, значительная его часть должна вступить в силу в августе. Он предусматривает меры, направленные на профилактику злоупотребления ИИ, и в частности, обязывает разработчиков предоставлять информацию о порядке обучения ИИ-моделей и иметь политики соблюдения законодательства об авторских правах.

Для наиболее продвинутых моделей предусмотрены дополнительные требования по снижению рисков, повышению безопасности и раскрытию информации. Закон также вводит ряд ограничений на использование ИИ - например, в отношении инструментов, позволяющих устанавливать личность людей в общественных местах в режиме реального времени.

Бизнес жалуется, что ЕК не подготовила ключевые рекомендации и стандарты, включая кодекс практики с инструкциями по соблюдению закона для компаний, работающих с продвинутым ИИ. Регулятор планировал представить этот кодекс в мае.

Нарушение закона может повлечь для компаний штраф в размере до 7% годовой выручки.

Airbus Lufthansa Mercedes-Benz Евросоюз Европа ASML Еврокомиссия
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