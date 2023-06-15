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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Министры обороны стран НАТО соберутся для подготовки июльского саммита альянса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут 15-16 июня в Брюсселе совещание, посвященное подготовке встречи лидеров государств-членов Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля, объявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы начнем нашу министерскую встречу с заседания комиссии НАТО-Украина, которому будет предшествовать контактная группа по обороне Украины во главе с США. Вместе с министром обороны (Украины Алексеем) Резниковым мы рассмотрим ситуацию на местах. И как поддерживать нашу помощь", - сообщил Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

По его словам, будет обсуждаться "многолетний пакет поддержки со значительным финансированием" для "перехода от советской эпохи к стандартам НАТО для полной оперативной совместимости". Речь также будет идти о "реформировании и восстановлении сектора безопасности и обороны" Украины.

"На вильнюсском саммите мы направим сильный сигнал поддержки и солидарности с Украиной", - сказал генсек НАТО.

В повестке встречи также обсуждение натовской стратегии сдерживания и обороны. Столтенберг отметил, что с новыми региональными планами по защите союзной территории, которые требуют новой структуры сил альянса, будет обеспечено более 300 тыс. военнослужащих в состоянии высокой боевой готовности при значительной поддержке авиации и военно-морского флота. Будут также адаптированы механизмы командования и управления.

Глава альянса выразил надежду, что министры обороны договорятся создать "новый морской центр НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры" в рамках морского командования альянса в Великобритании.

"Центр повысит нашу ситуационную осведомленность и усилит морское присутствие для сдерживания и обороны", - отметил генсек.

Еще одним важным разделом министерского совещания в Брюсселе он назвал неформальный обмен мнениями с представителями "трансатлантической оборонной промышленности" - приглашены "малые, средние и крупные производители" для обсуждения "путей наращивания производства".

"Я ожидаю, что министры обороны рассмотрят новый план действий по оборонному производству, который будет согласован на саммите в Вильнюсе. Он направлен на быстрое устранение дефицита наших запасов, опираясь на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов на 1 млрд долларов, которые осуществляются в течение нынешнего года", - продолжил генсек.

Он сообщил о завершении "внеочередного обзора национальных целей по потенциалу решающих в бою боеприпасов". "В результате я ожидаю, что в пятницу (16 июня) министры решат существенно увеличить эти цели. Это укрепит как нашу способность защищать себя, так и поддерживать Украину. И это послужит четким сигналом для промышленности, чтобы увеличить производство", - добавил Столтенберг.

Министры, отметил он, рассмотрят "обновленное обязательство по оборонным инвестициям", которое должно быть согласовано на саммите в Вильнюсе: "инвестирование 2% ВВП в оборону - это не потолок, а минимум".

В программе министерской встречи - заседание Группы ядерного планирования, указал Столтенберг. При этом он напомнил, что "за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в новом договоре о СНВ и приняла решение разместить ядерное оружие в Белоруссии".

"Министры обсудят ядерные аспекты нынешней обстановки в области безопасности. И рассмотрят текущую адаптацию ядерного сдерживания НАТО", - сообщил глава Североатлантического альянса.

НАТО Йенс Столтенберг
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