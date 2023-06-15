Европарламент призвал НАТО готовить присоединение Украины к альянсу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Европейские депутаты приняли в четверг резолюцию, в которой призвали страны-союзницы по НАТО как можно скорее "открыть путь" для приглашения Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, сообщается в коммюнике Европарламента.

"Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и позволить Киеву быть приглашенным в оборонный альянс", - говорится в документе.

В резолюции, принятой 425 голосами "за" при 38 "против" и 42 воздержавшихся, парламентарии подчеркнули, что ожидают начала процесса присоединения после завершения военных действий.

По мнению европейских депутатов, пока не будет достигнуто полноправное членство Украины в альянсе, "ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками" должны тесно сотрудничать с Киевом "для разработки временных рамок гарантий безопасности".

В Европарламенте считают, что "интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между этой страной и евроатлантическим сообществом".