Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

РФ поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия в среду, 15 июня, в ходе закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"15 июня Постпредство РФ при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

Раннее газета The Wall Street Journal написала, что западные официальные лица, в том числе в США и в Германии, заявили, что подозревают, что диверсию на "Северных потоках" организовала и осуществила некая "проукраинская группировка".

Издание также утверждает, что летом 2022 года ЦРУ предупредило украинские власти о том, чтобы они не атаковали газопроводы. Предполагается, что это произошло после того, как в распоряжении разведки США оказалась информация о сценарии, разработанном Украиной, с целью "разрушить энергосообщение между Россией и Европой".

В другой статье газеты говорилось, что директор ЦРУ Уильям Бернс еще в октябре 2022 года заявил на закрытых переговорах, что имеющиеся у его ведомства данные не указывают на причастность России к взрывам, повредившим газопроводы "Северный поток".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

Россия СБ ООН Украина Северный поток Северный поток 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

Германия в стратегии нацбезопасности назвала РФ главной угрозой для евро-атлантической зоны

В Милане начались похороны Берлускони

В Милане начались похороны Берлускони

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });