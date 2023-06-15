РФ поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия в среду, 15 июня, в ходе закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"15 июня Постпредство РФ при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

Раннее газета The Wall Street Journal написала, что западные официальные лица, в том числе в США и в Германии, заявили, что подозревают, что диверсию на "Северных потоках" организовала и осуществила некая "проукраинская группировка".

Издание также утверждает, что летом 2022 года ЦРУ предупредило украинские власти о том, чтобы они не атаковали газопроводы. Предполагается, что это произошло после того, как в распоряжении разведки США оказалась информация о сценарии, разработанном Украиной, с целью "разрушить энергосообщение между Россией и Европой".

В другой статье газеты говорилось, что директор ЦРУ Уильям Бернс еще в октябре 2022 года заявил на закрытых переговорах, что имеющиеся у его ведомства данные не указывают на причастность России к взрывам, повредившим газопроводы "Северный поток".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.