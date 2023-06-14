WSJ сообщила, что у ЦРУ не было доказательств причастности РФ к подрывам "Северных потоков"

газопроводов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс в октябре 2022 года заявил на закрытых переговорах с представителем европейской спецслужбы, что имеющиеся у его ведомства данные не указывают на причастность России к подрывам газопроводов "Северный поток", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Собеседник газеты присутствовал при этой встрече.

По его словам, Бернс тогда заявил, что имеющиеся доказательства не указывают на Россию. Когда его спросили, могла ли к этому быть причастна Украина, он не выразил уверенность в ее невиновности. "Надеюсь, что нет", - ответил он на тот вопрос.

Западные чиновники, в том числе в США и в Германии говорили, что подозревают, что диверсию на "Северных потоках" организовала и осуществила некая "проукраинская группировка", отмечает The Wall Street Journal.

WSJ также утверждает, что летом 2022 года ЦРУ предупредило украинские власти о том, чтобы они не атаковали газопроводы. Предполагается, что это произошло после того, как в распоряжении разведки США оказалась информация о сценарии, разработанном Украиной, с целью "разрушить энергосообщение между Россией и Европой".

Ранее в июне The Washington Post сообщила, что европейская разведка делилась с ЦРУ информацией о планах Киева устроить диверсию на "Северных потоках" за три месяца до взрывов. Затем бельгийский телеканал RTBF сообщил, что вскоре после подрывов газопроводов бельгийская военная разведка получила от ЦРУ информацию о предполагаемой роли Украины в этой диверсии.

В сентябре 2022 года в результате подводных взрывов произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной "Северного потока 2" в Балтийском море близ датского острова Борнхольм. Случившееся по отдельности расследуют в Швеции, Дании и Германии, российская сторона добивается участия в этих расследованиях. Следственный комитет России расследует подрывы как акт международного терроризма.

Президент Владимир Путин в сентябре назвал подрывы "диверсией англосаксов", а в октябре называл бенефициарами случившегося Украину, Польшу и США.