Вашингтон обсуждает с союзниками варианты предоставления Киеву гарантий безопасности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Администрация американского президента Джо Байдена работает с союзниками над вариантами предоставления Украине гарантий безопасности, которые сохранились бы по окончании российской специальной военной операции, сообщает Politico, сославшись на неназванного представителя совета нацбезопасности США.

В сообщении отмечается, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин таким образом "официально оформили бы свою военную и экономическую поддержку Украине, сохранив ее даже после окончания боевых действий на украинской территории", "однако ни двусторонняя сделка, ни многостороннее соглашение не будут иметь юридической силы договора".

Газета пишет, что обсуждение "очень, очень сложного вопроса" продолжается, но пока без каких-лидо конкретных результатов.

Другие источники издания отметили, что обсуждаемые гарантии не отвечают интересам Киева, который хотел бы получить их от НАТО.

"Реальная гарантия безопасности предоставляется только альянсом, и любые временные договоренности не могут быть предоставлены в качестве замены полноправного членства, которое обеспечивает коллективную взаимную гарантию стран и которое, я бы сказал, является самой сильной доступной гарантией в Европе", - приводит Politico слова одного из европейских чиновников.

Киев пытается добиться, чтобы график членства Украины в НАТО и гарантии безопасности альянса были представлены на июльском саммите в Вильнюсе, "но все признаки указывают на то, что ни одному из этих желаний не суждено сбыться", говорится в публикации.

Politico напоминает, что на прошлой неделе постпред США при НАТО Джулианн Смит, коснувшись членства Украины, заявила, что из-за ведущихся на территории страны масштабных боевых действие приглашение ее в альянс маловероятно.