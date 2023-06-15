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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Японский экспорт в мае подрос минимальными темпами за 27 месяцев

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в мае увеличился на 0,6% относительно того же месяца прошлого года – до 7,293 трлн иен ($51,6 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Повышение показателя было отмечено по итогам 27-го месяца подряд, однако темпы роста были минимальными за это время.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение японского экспорта в мае на 0,8% после апрельского подъема на 2,6%.

Импорт в прошлом месяце сократился на 9,9% до 8,665 трлн иен. Падение отмечено второй месяц подряд.

Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 10,3% после его уменьшения в апреле на 2,3%.

Экспорт транспортного оборудования в прошлом месяце подскочил на 38,9%, машиностроительного оборудования - снизился на 3,7%, промышленных товаров - на 7,5%, химической продукции - на 15%.

Экспорт в США вырос на 9,4%, в ЕС - на 16,6%, в Германию - на 17,2%, в Индию - на 23,5%, в Россию - на 34,8%. Поставки в Гонконг снизились на 10,2%, в Тайвань - на 19,5%, в Южную Корею - на 11,2%.

Импорт минерального топлива в Японию в мае упал на 27,2%, в том числе СПГ - на 31,6%. Закупки химической продукции уменьшились на 13,1%, промышленных товаров - на 16,6%, электрического оборудования - на 2,1%. В то же время импорт транспортных средств подскочил на 38,4%.

Импорт из Китая уменьшился на 5,9%, из Гонконга - на 14,6%, из Южной Кореи - на 17,5%, из ЕС - на 2,5%, из России - упал на 46,5%. Закупки в США увеличились на 1,5%, в Германии - на 3%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в мае составил 1,372 трлн иен по сравнению с 2,366 трлн иен годом ранее и 432,3 млрд иен в апреле. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса зафиксировано по итогам 22-го месяца подряд – это самый длительный подобный период с 2015 года.

Япония
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