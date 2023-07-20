Японский экспорт в июне вырос 28-й месяц подряд

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 2,2% после подъема в мае на 0,6%.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 11,3% после его уменьшения в мае на 9,8%.

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