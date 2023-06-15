Польша сообщила о завершении строительства электронного барьера на границе с Белоруссией

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Строительство заграждения на польско-белорусской границе завершено, сообщила в четверг пресс-служба Пограничной стражи Польши.

"Сегодня завершилась приемка строительных работ по установке электронного барьера на польско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

"Система работает на всей протяженности, то есть 206 километрах границы", - добавили там.

В польском ведомстве также напомнили, что "уже год на границе стоит физический барьер, важный элемент системы охраны границ".

Ранее Польша заявляла о планах завершить установку электронного барьера на границе с Белоруссией до конца 2022 г., однако эти планы не были реализованы из-за задержек в поставке тепловизионных камер.

Строительство электронного барьера на границе с Белоруссией было начато в июне прошлого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в городе Белосток.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения.