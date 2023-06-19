Литва усиливает пограничный контроль с Белоруссией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Литва усиливает контроль на границе с Белоруссией, сообщил в понедельник гостелеканал "Беларусь 1".

"Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу", - говорится в сообщении.

Телеканал уточнил, что "работы начинаются уже сегодня". "Ширина дороги составит 3,5 метра, что позволит патрулям передвигаться по ней как пешком, так и на машинах", - добавили там.

"Как сообщил министр внутренних дел Литвы, пока профинансирован первый этап работ, предусматривающий прокладку 100 километров дороги. При условии дополнительного финансирования патрульная дорога протянется еще на 253 километра вдоль границы с Беларусью", - говорится в сообщении.