CNN сообщил о масштабной кибератаке против федеральных ведомств США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Несколько федеральных ведомств США столкнулись с масштабной кибератакой, сообщает CNN со ссылкой на Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA).

"CISA оказывает помощь нескольким федеральным ведомствам, которым пришлось иметь дело со взломом, связанным с используемым ими приложением MOVEit", - сказал телеканалу представитель CISA Эрик Голдстайн.

В Агентстве не ответили на вопрос CNN, кто стоял за хакерской атакой, и сколько ведомств она затронула.

Телеканал напомнил, что две недели назад начались кибератаки против главных университетов США и органов власти отдельных штатов. В частности, в университете Джонса Хопкинса сообщили, что хакеры могли украсть конфиденциальную личную и финансовую информацию. В администрации университетской системы штата Джорджия ранее подтвердили, что изучают масштабы кибервзлома и возможный урон от него.