Что случилось этой ночью: пятница, 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США арестован россиянин Астамиров по обвинению в киберпреступлениях. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- CNN сообщил о масштабной кибератаке против федеральных ведомств США. Сколько ведомств затронула атака и кто стоял за ней, не уточняется.

- Испания победила Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА. Игра закончилась со счетом 2:1.

- Европарламент призвал НАТО готовить присоединение Украины к альянсу. Депутаты считают, что "интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность".

- Атомная подлодка ВМС США прибыла в южнокорейский порт для ответа на ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи