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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Астронавты NASA Стив Боуэн и Вуди Хобург в четверг смонтировали, развернули и подключили шестую мощную солнечную панель iROSA, пара которых 6 июня была доставлена на станцию американским грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Их работа в космическом вакууме продолжалась около пяти с половиной часов. Астронавты вышли из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС в 08:55 по времени Восточного побережья США (в 15:55 по Москве).

Монтаж первой панели был осуществлен в ходе выхода в открытый космос 9 июня.

Самая первая пара солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года.

В конце прошлого года астронавтами была установлена вторая пара панелей, которая была доставлена на МКС также грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Все шесть новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, восемь старых солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

NASA SpaceX
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