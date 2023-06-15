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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Китай даст возможность другим странам использовать свой спутник для лунных миссий

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китай позволит космическим агентствам других стран использовать спутник-ретранслятор "Цюэцяо" при проведении лунных миссий, сообщил в четверг доцент научно-технического университета Китая Лоу Цзинсянь.

"Спутник-ретранслятор "Цюэцяо" был создан в Китае в 2018 для получения сигналов и изображений с обратной стороны Луны, но важнее то, что Китай дал согласие по запросам от NASA и космических агентств других стран в вопросе помощи при осуществлении их лунных миссий в будущем", - сказал Лоу Цзинсянь в интервью газете министерства науки и технологий КНР Science and Technology Daily.

Спутник "Цюэцяо" был запущен в космос 21 мая 2018 года. 14 июня аппарат вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа системы Земля-Луна.

Основная задача спутника - работа в качестве ретранслятора связи при осуществлении миссии китайской лунной станции "Чанъэ-4", которая 3 января 2019 года совершила посадку на обратной стороне Луны, зонд не может напрямую отправлять сигналы на Землю, поэтому сигналы передаются через ретранслятор.

NASA Китай
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