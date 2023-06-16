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Банк Японии сохранил ключевые параметры денежно-кредитной политики

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка.

Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - это плюс-минус 0,5%.

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