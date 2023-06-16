Банк Японии сохранил ключевые параметры денежно-кредитной политики
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка.
Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - это плюс-минус 0,5%.
Новость дополняется