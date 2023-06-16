Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет работать в газете Daily Mail, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, Джонсон будет вести еженедельную колонку.

Daily Mail в пятницу намекнула, что у нее действительно будет интересный новый автор: издание опубликовало на своей главной странице сообщение о том, что начиная с субботы в редакции будет работать "новый эрудированный обозреватель", статьи которого "будут обязательны к прочтению в Вестминстере".

Джонсон занимал пост премьера с 2019 по 2022 год, до этого занимал пост главы МИД Великобритании.