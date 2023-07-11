Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - У 59-летнего экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона родился восьмой ребенок, мальчика назвали Фрэнком, сообщила во вторник супруга политика Кэрри.

"Добро пожаловать в этот мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, рожденный 5 июля в 09:15 по местному времени (12:15 по московскому)", - написала супруга Джонсона в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Это третий ребенок пары, в апреле 2020 года у них родился сын Уилф, а в декабре 2021 года - дочь Роми.

Помимо этого, у бывшего британского премьера есть четверо детей от предыдущего брака с Мариной Уилер и один внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Джонсон занимал пост премьера страны с 2019 по 2022 год, до этого он был главой МИД Великобритании. Кроме того, в 2008-2016 годах он был мэром Лондона.