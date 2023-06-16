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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Hyphen Trading братьев-миллиардеров Дэвида и Саймона Рубенов инициировала судебные разбирательства с другим сырьевым трейдером, Trafigura Group, из-за махинаций индийского бизнесмена Пратика Гупты на никелевом рынке. Об этом сообщает ознакомившееся с поданными заявлениями агентство Bloomberg.

Ранее в этом году Trafigura сообщила, что ожидает потерь в размере около $600 млн в связи со "систематическими махинациями" индийского бизнесмена, с компаниями которого она торговала минимум с 2015 года.

Trafigura предъявила публичные обвинения Гупте 9 февраля. Компания заявила, что во вскрытых ею контейнерах не оказалось купленного у его структур никеля. При этом Trafigura признает, что продавала грузы, приобретенные у его компаний, третьим лицам, включая Hyphen.

По сведениям Hyphen, речь идет не только о пропаже тысяч тонн никеля, но и о поддельных транспортных документах, использовавшихся для привлечения финансирования от ICBC Standard Bank.

Hyphen и Trafigura принимают участие в двух судебных процессах, связанных с двумя разными грузами.

Так, суд в Сингапуре рассматривает дело о покупке Hyphen никеля на сумму чуть более $10 млн. После загрузки металла на несколько судов выяснилось, что права на него заявила Trafigura.

Hyphen и Trafigura утверждают, что у них есть оригинальные коносаменты. Поскольку это невозможно, по крайней мере один комплект документов поддельный, предполагает СМИ.

Второе дело, которое рассматривают в Великобритании, касается приобретения Hyphen никеля на $8,4 млн у Trafigura в сентябре прошлого года. После загрузки на Тайване контейнеры, где должен был быть металл, в середине ноября прибыли в Роттердам уже на другом судне, однако Hyphen о прибытии груза никто не уведомил.

Согласно иску, груз остался на новом судне и отбыл обратно в Азию, контейнеры выгрузили уже в Саудовской Аравии. В начале апреля юристы транспортной компании OOCL, на чье судно был загружен никель на Тайване, указали на поддельность полученного Hyphen коносамента.

Контейнеры, в которых должен был находиться никель, перевозились туда и обратно по миру для того, как предполагается, чтобы избежать их вскрытия и установления фактического содержимого, утверждает истец. Trafigura, заявляет структура братьев Рубенов, не стала проверять грузы, несмотря на просьбы об этом.

Hyphen требует от Trafigura возврата $8,4 млн с процентами и компенсацией издержек.

Trafigura Hyphen Trading никель
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