Снижение цен на никель усиливает контроль Индонезии над мировыми поставками

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Длительное падение цен на никель является негативным фактором для производителей во всем мире и повышает вероятность масштабного закрытия рудников, что усилит доминирование Индонезии в мировом предложении, сообщает Bloomberg.

Стоимость металла, используемого в производстве нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей, упала более чем на 40% за последний год на фоне растущего глобального профицита. В первую очередь, это представляет угрозу для новых проектов за пределами Индонезии, полагают эксперты.

Пока основные потери приходятся на Австралию. О закрытии никелевых рудников объявили First Quantum Minerals и Wyloo Metals Pty, принадлежащая миллиардеру Эндрю Форресту.

Как пишет The Sydney Morning Herald, в октябре-декабре цена продаваемого BHP никеля упала на 17% - до $16 812 за тонну. Компания рассматривает возможность списания стоимости бизнеса Nickel West, в котором работают 2,5 тысячи человек на трех австралийских рудниках, обогатительных фабриках в Камбалде и Калгурли и перерабатывающем заводе, расположенном к югу от Перта.

Между тем производство в Индонезии, на которую приходится около половины мировых поставок никеля, может оказаться более устойчивым к сокращению производства. Страна превратилась в глобальный никелевый центр после миллиардов долларов инвестиций в эффективные заводы, которые получают выгоду из недорогой рабочей силы, дешевой энергии и легкодоступного сырья.

"Индонезийские проекты более гибки в плане нивелирования последствий снижения цен на никель", - полагает аналитик BloombergNEF Аллан Рэй Рестауро. Это означает, что общее мировое предложение металла продолжит расти, несмотря на снижение производства в других странах, сказал он.

"Большой объем поставок по-прежнему идет из Индонезии, и нужно дальнейшее снижение цен на никель, чтобы ограничить рост предложения со стороны Индонезии", - отмечает главный аналитик по цветным металлам CRU Group Нихил Шах.

Аналитики Citigroup ожидают падение цен на никель до $15,5 тысячи за тонну в ближайшие три месяца. Банк недавно ухудшил прогноз средней стоимости металла в этом квартале до $16 тысяч за тонну с $18 тысяч.

Несмотря на вероятность дальнейшего сокращения поставок, рынок в этом году останется в профиците, учитывая рост производства первичного никеля в Индонезии и Китае, прогнозирует старший аналитик S&P Global Commodity Insights Джейсон Саппор.

"Мы ожидаем, что цены на никель в этом году останутся на низком уровне", - добавил он.