Очередной авианосец ВМС США зашел в Средиземное море

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с новейшим атомным авианосцем USS Gerald Ford зашла в Средиземное море, сообщил в пятницу 6-й оперативный флот США.

Корабли группы, включая ракетный крейсер Normandy и эсминец Roosevelt, прошли Гибралтарский пролив накануне.

В конце мая авианосец USS Gerald Ford зашел в Северное море, посетил с визитом столицу Норвегии, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.

Корабли пришли в Средиземное море на смену авианосной ударной группе во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Она находилась там с августа прошлого года до середины апреля, курсируя в основном в районе Балкан в Адриатике.