Авианосец ВМС США Gerald Ford вошел в Ионическое море

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, находящаяся в Средиземноморье, вошла в Ионическое море, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

В группу входят ракетный крейсер USS Normandy и эсминцы USS Ramage и USS Thomas Hudner, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее группа находилась на патрулировании в Адриатике. В конце июня авианосец заходил с визитом в хорватский порт Сплит.

Новейший американский авианосец USS Gerald Ford пришел в Средиземноморье в середине июня на смену авианосцу USS Harry Truman, который вместе с кораблями боевого охранения находился в регионе с начала августа прошлого года до середины апреля на фоне ситуации вокруг Украины.

В конце мая авианосец USS Gerald Ford заходил в Северное море, посетил Осло, а затем в начале июня принял участие в натовских учениях Arctic Challenge 2023 в Норвежском море.